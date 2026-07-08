El plan de expansión de la red cloacal en Valle Viejo continúa avanzando con nuevos frentes de obra en distintos sectores del departamento, en el marco de un proyecto de infraestructura que busca optimizar el sistema de saneamiento y acompañar el crecimiento urbano con servicios esenciales para los vecinos.

Durante esta etapa, los trabajos se concentrarán sobre la calle Profesor Carlos Gustavo Olmos de Aguilera, extendiéndose hasta Crisanto Gómez. De manera simultánea, otro equipo de obra intervendrá el sector conformado por las calles Manuel de Zalazar y Guillermo Correa, con conexiones hacia Fortunato Rodríguez y Avenida Coronel Felipe Varela, donde se ejecutará la nueva red cloacal.

Las tareas comprenden la colocación de cañerías de PVC de 160, 200 y 250 milímetros, de acuerdo con los requerimientos técnicos de cada sector, además de la construcción de bocas de registro, indispensables para el funcionamiento y mantenimiento del sistema. Como parte de la intervención también se realizarán trabajos de bacheo de asfalto y llenado de tapas de hormigón en distintos puntos donde avance la obra.

Las labores se desarrollarán de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 19:00 horas, en los sectores que se encuentren intervenidos. Finalizada la jornada laboral, la circulación podrá restablecerse con normalidad en las calles habilitadas.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal de obra para garantizar un desarrollo seguro de los trabajos y minimizar las demoras en la circulación.

Asimismo, se informó que quienes detecten inconvenientes relacionados con la ejecución de la obra cloacal podrán comunicarse de manera directa al 3816-33-6106, canal habilitado para recibir consultas, reclamos o reportes vinculados a los trabajos que lleva adelante la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo de la ejecución del proyecto.