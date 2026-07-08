COMUNICADO DE PRENSA

La Secretaría de Transporte secuestró una unidad por circular con la RTO vencida

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, informa que en el marco de los controles de fiscalización que se realizan de manera permanente sobre el transporte público de pasajeros, este martes 7 de julio de 2026, a las 7:51 horas, se procedió al secuestro preventivo de una unidad perteneciente a la empresa El Nene.

El procedimiento tuvo lugar en la Terminal de Ómnibus, tras una inspección realizada a un vehículo Mercedes-Benz, dominio GOR147, interno 41, afectado al servicio regular, donde se constató que la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) se encontraba vencida desde el 4 de julio de 2026.

En virtud de la infracción detectada y conforme a la normativa vigente, se dispuso la paralización inmediata del vehículo y su secuestro preventivo, quedando fuera de servicio hasta tanto la empresa regularice su situación y acredite el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos.

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte reafirma su compromiso con la seguridad de los usuarios del transporte público y continuará desarrollando controles en toda la provincia para garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la prestación del servicio.