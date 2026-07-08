Con motivo de celebrarse el Día del Empleado Legislativo, la familia de la Cámara de Senadores de Catamarca vivió una jornada de recreación, compañerismo e integración, donde los compañeros y compañeras de las distintas áreas del Senado se sumaron a las propuestas recreativas y deportivas, que incluyeron torneos de vóley y fútbol, como así también los tradicionales desafíos de sapo y truco en el Polideportivo Sur de nuestra Ciudad.

Una valiosa oportunidad de encontrarse fuera de la rutina diaria, estrechar lazos afectivos y fortalecer el sentido de pertenencia que une a este gran equipo. Desde la Cámara de Senadores y la Vicegobernación, renovamos nuestro sincero agradecimiento a cada trabajador y trabajadora por hacer posible con su compromiso la grandeza de esta institución.