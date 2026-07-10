Este año, Casa Cuna conmemora 100 años de compromiso ininterrumpido con la protección, el cuidado y el acompañamiento de niñas y niños. Fundada en 1926, la institución se consolidó a lo largo del tiempo como uno de los espacios más emblemáticos de la provincia, dedicado a garantizar el bienestar y el desarrollo integral de las infancias.

A lo largo de un siglo, generaciones de profesionales, equipos técnicos y personal de la institución han construido, con vocación y dedicación, un espacio donde el afecto, la contención y la promoción de derechos son pilares fundamentales. Su historia refleja el compromiso permanente del Estado con el bienestar de las infancias, brindando un entorno seguro para el crecimiento y el desarrollo integral de quienes más lo necesitan.

Celebrar este centenario es reconocer el legado de quienes hicieron y hacen posible esta institución, renovando el compromiso de continuar fortaleciendo políticas públicas que garanticen el cuidado, la protección y las oportunidades para cada niña y cada niño.