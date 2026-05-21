Llega a más barrios catamarqueños

El Registro Civil de Catamarca continúa acercando servicios esenciales a los distintos barrios de la Capital a través de nuevos operativos del Móvil de Documentación Rápida, facilitando el acceso de las vecinas y vecinos a la realización de trámites de identificación de manera ágil y cercana.

Cronograma semanal

En este marco, el jueves 21 de mayo el operativo llegará a Valle Chico, donde atenderá en la plaza principal en el horario de 9 a 13 y de 15 a 19 horas.

El viernes 22 de mayo el Móvil de Documentación Rápida estará presente en el barrio Montecristo, de 15 a 18 horas, en el Centro Integral Comunitario Sur, junto al programa “Municipio en tu Barrio”. Durante ambos operativos, la comunidad podrá realizar trámites de DNI, actualizaciones, entre otras gestiones.

Montos de los trámites

Recordamos que se encuentran vigentes los nuevos valores establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para la realización de trámites documentarios. El costo del DNI regular es de $10.000, mientras que el DNI exprés tiene un valor de $26.000. En tanto, el pasaporte regular cuesta $100.000, y el express $200.000.



Estas acciones forman parte del trabajo articulado que lleva adelante el Registro Civil dependiente del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Provincia, para garantizar el acceso al derecho a la identidad, acercando el Estado a cada comunidad y promoviendo una atención más rápida, eficiente e inclusiva para todos los catamarqueños y catamarqueñas.