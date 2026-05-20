Este miércoles 20 de mayo, bajo el lema “70 años alentando la esperanza”, Cáritas Argentina lanzó su tradicional Colecta Anual, que se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de junio en todas las parroquias, capillas y comunidades de todo el país.

La colecta, que permite financiar en gran medida los programas de promoción humana que se llevan adelante durante todo el año, se realiza en el contexto del 70° aniversario de la organización eclesial.

En efecto, Cáritas Argentina nació en 1956 con el propósito de organizar y dar mayor alcance a las acciones de ayuda y acompañamiento que muchas comunidades de la Iglesia argentina venían brindando en favor de las personas más vulnerables. Desde entonces, contando con el apoyo de la sociedad y con el esfuerzo perseverante de sus voluntarios, su presencia se fue extendiendo y consolidando en todo el territorio nacional, dando vida a una enorme red de contención y ayuda solidaria.

Respecto de este acontecimiento, Mons. Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, expresó: “Hacemos memoria agradecida del camino recorrido. Hacemos memoria agradecida de tantos voluntarios y voluntarias que acompañaron situaciones de fragilidad. Hacemos memoria agradecida de tantos que cuidaron, a lo largo de los 70 años, la fragilidad de nuestro pueblo. Esa memoria agradecida enciende en nosotros la esperanza”. Y destacó: “Queremos seguir alentando la esperanza. Porque donde sembramos amor, y eso es Cáritas, se enciende la esperanza”.

Mons. Carrara también invitó a toda la sociedad a hacer un aporte económico concreto, que tendrá una incidencia directa en la mejora de las condiciones de vida de muchas familias, colaborando de este modo a “la construcción de una patria de hermanos y hermanas, donde nadie quede afuera de la mesa, de la mesa de esta familia que es la Iglesia”.

La recaudación de la Colecta Anual de Cáritas se destina a sostener numerosos programas relacionados con temáticas fundamentales como educación, primera infancia, alimentación, trabajo, formación, adicciones, vivienda e integración social, que -junto a la ayuda inmediata y a la contención espiritual permanentes- se implementan en más de 3.500 espacios de Cáritas, en las 67 diócesis del país.

¿Cómo colaborar con la Colecta Anual de Cáritas?

➡️En el nivel nacional

Además de los canales para las donaciones en las parroquias y las alcancías en sitios públicos, Cáritas también tiene habilitadas sus redes sociales y plataformas digitales para quienes prefieran el uso de medios electrónicos.

Se puede hacer llegar los aportes:

Por tarjeta de crédito, débito, CBU, pagomiscuentas o Mercado Pago ingresando a nuestro sitio www.caritas.org.ar/sumate

Por transferencia o depósito bancario a nombre de Cáritas Argentina:

Cuenta Corriente Banco ICBC Nº 0546-02000042/42 Sucursal Casa Central 0546 CBU 0150546702000000042422 A nombre de: Cáritas Argentina – CUIT 30-51731290-4. [Alias DONA.CARITAS.ARG]

Cuenta Corriente Banco ICBC Nº 0546-02000042/42 Sucursal Casa Central 0546 CBU 0150546702000000042422 A nombre de: Cáritas Argentina – CUIT 30-51731290-4. [Alias DONA.CARITAS.ARG] Por WhatsApp al número +54 9 11 2817-2726

Para la recepción de donaciones en efectivo se repartirán sobres y se desplegarán alcancías en parroquias, capillas, centros misionales y en lugares públicos como plazas, avenidas o supermercados.

Más información sobre la Colecta Anual de Cáritas: www.caritas.org.ar/colecta2026

➡️En Catamarca

En la Diócesis de Catamarca, la Colecta se realizará a través de los sobres que se distribuirán en las distintas parroquias y colegios confesionales.

También se podrá colaborar por medio de transferencia al alias: Donar.compartir

Quienes deseen donar alimentos no perecederos, ropa y calzado, sobre todo de invierno, pueden hacer llegar los elementos a las sedes parroquiales y capillas.

Por cualquier consulta, Cáritas Diocesana atiende los días martes, jueves y viernes, de 9.30 a 11.30, en su sede ubicada enfrente de la plaza de Choya.

Facebook e Instagram: Cáritas Catamarca