La Dirección de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, dependiente de la Secretaría de Seguridad de la Provincia, avanzó en tareas de planificación y coordinación interinstitucional en el departamento Ancasti, en el marco de los trabajos preventivos que se realizan antes del inicio de la temporada alta de incendios forestales.

El director de la Brigada, Damián López, junto a su equipo de trabajo, mantuvo una reunión en la Villa de Ancasti con autoridades municipales, sanitarias y policiales, donde se llevaron adelante relevamientos de combustible vegetal y evaluaciones sobre los recursos disponibles para dar respuesta ante posibles focos ígneos de gran magnitud.

Participaron del encuentro el intendente de Ancasti, Randolfo Aníbal Piñero; el secretario de Gobierno Municipal, Gustavo Velázquez; el delegado municipal de la Villa de Ancasti, Manuel Cerda; la directora del Hospital Villa de Ancasti, Miryam Zurita; y el jefe de Zona, comisario mayor Roberto Carabajal.

Durante la jornada se abordaron aspectos vinculados a la logística operativa necesaria para enfrentar emergencias, entre ellos espacios de alojamiento para brigadistas y puntos estratégicos de abastecimiento de agua destinados a aviones hidrantes, autobombas y camiones cisterna.

Asimismo, desde la Brigada se propuso avanzar con capacitaciones sobre prevención y actuación ante incendios forestales, destinadas a fortalecer la preparación y el trabajo articulado entre organismos municipales, sanitarios, policiales y equipos de emergencia.

Estas acciones forman parte de la planificación preventiva que la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales viene desarrollando en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de anticipar escenarios de riesgo y optimizar la capacidad de respuesta ante incendios forestales.