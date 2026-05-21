Las provincias buscarán profundizar vínculos en minería, comercio, turismo y cultura bajo el acuerdo entre Argentina y China.

El gobernador Raúl Jalil se reunió con el gobernador de la provincia de Fujian, Zhao Long, en Fuzhou, en un encuentro que también contó con la participación del vicegobernador Zhao Zenglian.

Zhao Long dio la bienvenida a la delegación en nombre del Comité Provincial del Partido y del Gobierno provincial. Señaló que el presidente Xi Jinping concede gran importancia a las relaciones entre China y Argentina y el desarrollo de la asociación estratégica integral entre los dos países, marcando el rumbo para profundizar la cooperación entre las provincias y regiones de ambas naciones.

Actualmente, Fujian está impulsando integralmente un desarrollo de alta calidad conforme al gran proyecto estratégico de “Nuevo Fujian”. En este marco, Zhao destacó que Fujian y Catamarca poseen una fuerte complementariedad industrial y que en los últimos años la cooperación en comercio y otros sectores ha logrado avances significativos. Añadió que Fujian está dispuesta a trabajar junto con Catamarca, bajo la orientación estratégica de los líderes de ambos países, para seguir promoviendo la construcción conjunta de alta calidad de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, profundizar la cooperación en minería, comercio, cultura y turismo, deportes y otros ámbitos, fortalecer los intercambios entre pueblos y avanzar hacia un desarrollo mutuamente beneficioso.

Por su parte, el gobernador Raúl Jalil expresó que es un honor visitar Fujian por tercera vez y que en cada visita ha podido apreciar el rápido desarrollo económico y social de la provincia. Destacó que Catamarca cuenta con recursos minerales y productos agrícolas característicos como el vino y el aceite de oliva, que poseen gran competitividad. Manifestó además su ánimo de ampliar las áreas de cooperación sobre la base de los vínculos ya existentes, fortalecer los intercambios y las visitas mutuas y beneficiar mejor a los pueblos de ambas provincias.