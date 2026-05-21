Un estudio reciente del sector privado reveló que los trabajadores argentinos gastan la totalidad de sus salarios en los primeros 14 días post fecha de cobro.

La crisis económica no parece darle respiro a los hogares argentinos, dado que el 73% de los trabajadores reportó que sus salarios se agotan dentro de los primeros 14 días de haber cobrado, y el 87% afirmó que sus sueldos no cubren sus necesidades básicas.

Con esos datos, obtenido a través de un relevamiento del sitio Bumeran, se sobreentiende que la posibilidad de ahorro es nula y se explica el aumento del índice de morosidad en usuarios de tarjetas de crédito, que ya en abril de este año representaba al 55% de los hogares argentinos.

En el informe publicado esta semana consta que 9 de cada 10 trabajadores no pueden guardar dinero ya sea porque el salario les resulta insuficiente (en el 54% de los casos) o porque tienen que pagar deudas previas (que es algo que le pasa al 19%).

De hecho, el 77% de los encuestados señaló que mantiene algún tipo de deuda económica, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

“La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real” al afirmar que “hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”, sopesó Federico Barni, CEO de Bumeran.

Pero, ¿cuánto tiempo duran los salarios en mayo de 2026?

. Un 28% agota su salario apenas cobra para cancelar deudas y cuentas pendientes.

. Un 21% logra estirarlo hasta la segunda semana.

. A un 15% le alcanza para menos de una semana y a un 9% para una semana.

. Solo un 9% llega a cubrir todo el mes con sus ingresos actuales.

¿Qué gastos ejercen mayor presión financiera en los sueldos?

. Alquileres: la falta de acceso a una vivienda propia hizo que el costo de alquilar se consolide como el gasto principal para el 44% de los trabajadores.

. Alimentación: representa el 27% de la presión sobre los sueldos cuando la Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo un valor promedio de $665.043 en abril de 2026 para una familia de cuatro personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

. Deudas: el 16% de los sueldos básicos mensuales se va en ponerse al día con las cuotas y préstamos.

A nivel regional, Argentina atraviesa una situación crítica en materia de salarios, superada sólo por Panamá, donde el 92% de los trabajadores no llega a fin de mes, y Ecuador, donde ese mismo índice se ubica en un 90%.

En Chile, por ejemplo, la tendencia no se repite pero sí consta en un relevamiento similar que el costo de los alquileres representa el 57% del salario percibido.

Fuente / Minuto Uno