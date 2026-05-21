CUARTA SESIÓN ORDINARIA

El Senado prestó acuerdo para la designación de Rosales Matienzo como Fiscal de Estado y sancionó la creación del SAEC

Bajo la presidencia de la vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Romina Williams, se desarrolló la cuarta sesión ordinaria del Cuerpo, oportunidad en la que las y los legisladores dieron tratamiento a distintos proyectos de relevancia institucional.

Pliego Acuerdo

En este marco, el Pleno prestó acuerdo al pliego remitido por el Poder Ejecutivo para la designación “En Comisión” del Dr. Nicolás Rosales Matienzo en el cargo de Fiscal de Estado de la provincia.

La fundamentación del despacho estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, Elena Lagoria, quien señaló que el Senado cumplió con todos los requisitos legales y reglamentarios previstos para el tratamiento de la designación.

Durante su exposición, la legisladora explicó que se dio cumplimiento a lo establecido por los artículos 89 y 149 inciso 18 de la Constitución Provincial, así como también al artículo 30 del reglamento interno de la Cámara. Asimismo, destacó que las y los senadores llevaron adelante la entrevista correspondiente al postulante, instancia en la que se evaluaron sus antecedentes y condiciones para ejercer el cargo.

En ese sentido, Lagoria sostuvo que, tras el análisis del expediente, la comisión concluyó que Rosales Matienzo reúne la idoneidad necesaria para desempeñarse como Fiscal de Estado, resaltando especialmente su formación académica y su especialización en derecho administrativo.

Finalmente, remarcó la importancia institucional del cargo, al tratarse del organismo encargado de la defensa del patrimonio provincial, y solicitó el acompañamiento del Cuerpo con el voto positivo.

Por su parte, el senador Guillermo Ferreyra destacó tanto la formación académica como la amplia experiencia de Rosales Matienzo en distintas áreas del Estado provincial.

En este sentido, afirmó que el postulante no solo cuenta con preparación jurídica para dictaminar y resguardar los intereses de la provincia, sino también con experiencia concreta en la administración pública, lo que le permite comprender el funcionamiento y las necesidades de cada organismo estatal.

Ferreyra remarcó especialmente su desempeño en cargos como el Ministerio de Educación y la Secretaría General de Gobierno, señalando que esa trayectoria le otorga una visión integral para analizar y resolver expedientes vinculados a diferentes áreas del Ejecutivo.

De igual manera, aseguró que se trata de una persona “totalmente formada” y expresó su confianza en que desempeñará el cargo con honestidad y compromiso en defensa de los intereses de las y los catamarqueños.

Sistema de Alerta de Emergencias y Catástrofes

Durante la sesión, además, el Senado dio sanción definitiva al proyecto de Ley N° 5943 mediante el cual se crea el Sistema de Alerta de Emergencias y Catástrofes de la provincia (SAEC), el cual deberá desarrollarse a través de una red integral de información sobre advertencias meteorológicas.

La iniciativa, impulsada por las diputadas mandato cumplido Natalia Soria y Cecilia Barros, fue fundamentada en el recinto por el senador Félix Jerez, quien destacó la importancia de contar con herramientas de prevención y comunicación ante situaciones de emergencia y catástrofes naturales.

Entre los fundamentos de la iniciativa se destacó que el proyecto tiene como finalidad la creación de una red integral de alertas meteorológicas, incorporando tanto medios de comunicación tradicionales como radio y televisión, así como también nuevas tecnologías digitales, plataformas web, teléfonos celulares y redes sociales.

Asimismo, se remarcó que la implementación del sistema permitirá resguardar vidas humanas y todo ser vivo mediante la difusión oportuna y directa de información oficial, garantizando una comunicación más rápida y efectiva frente a eventos climáticos extremos.

De igual manera, se sostiene que la masificación del uso de dispositivos móviles y redes sociales posibilita una difusión inmediata de alertas, permitiendo que la población reciba información en tiempo real sin importar su ubicación.

Las alertas tempranas permitirán tanto a la población como a las autoridades contar con el tiempo necesario para implementar medidas de prevención y protección, reduciendo el impacto negativo de eventos climáticos extremos sobre personas, animales y ecosistemas.

Declaraciones

La Cámara Alta también acompañó diferentes proyectos de declaración de interés legislativo.

* Interés Parlamentario, Social y Educativo, la graduación de los primeros egresados de la Tecnicatura en Esterilización del Instituto Superior “Estanislao Maldones”, Dpto. Fray Mamerto Esquiú. Iniciativa del senador Guillermo Ferreyra.

*Interés Legislativo, Deportivo y Social el 90° Aniversario de la Fundación del “Club Deportivo La Merced”, del Dpto. Paclín, a celebrarse el próximo 25 de mayo de 2026. Presentado por la senadora Belén Menecier.

*Interés Social y Cultural la fundacion del Club de Leones en el distrito de San José, Dpto. Santa María, el 25 de mayo del corriente año. Promovido por la senadora Maria Elena Lagoria.

*Interés Parlamentario y Cultural la destacada trayectoria artística del Dúo Folclórico “Los Huincas”, por su invaluable aporte a la cultura popular catamarqueña con la difusión del folclore tradicional y su valiosa contribución a la preservación de nuestras raíces e identidad cultural. Iniciativa del senador Mario Gershani.

*Interés Parlamentario y Deportivo la destacada trayectoria deportiva del Sensei Mario Pacheco, al haber alcanzado la jerarquía de 8° Dan de Karate Do, constituyéndose en el único karateca de Catamarca en ostentar dicha graduación, en reconocimiento a su permanente compromiso con la enseñanza, promoción y fortalecimiento de esta disciplina. Iniciativa del senador Mario Gershani.

*Interés Parlamentario, Educativo, Social y Comunitario la ceremonia de entrega de certificados correspondiente a los/as egresados/as de la Diplomatura Universitaria de Formación en acompañantes comunitarios/as – Edición 2024-. Proyecto del senador Ramón Figueroa Castellanos.

*Interés Legislativo, Educativo y Cultural, la “XXXIX Fiesta del Niquixao”, a realizarse en la localidad de El Rodeo, Dpto. Ambato, el día 25 de mayo del corriente año. Presentado por la senadora Romina Williams.