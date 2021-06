Apple ha arrancado este lunes uno de sus eventos más importantes del año: la Worldwide Developers Conference 2021, que durará hasta el próximo viernes, nos ha dejado ya en su conferencia inaugural muchas novedades, entre ellas hemos podido echar un primer vistazo a la última actualización de iOS 15.

El próximo sistema operativo de iPhone se ha anunciado de forma oficial en la 32ª WWDC, pero en la keynote de hoy hemos visto solo un pequeño avance y seguro que los de Cupertino se guardan algún otro as en la manga para ir desvelando a lo largo de la semana. No obstante, si seguimos el habitual calendario de la compañía, la nueva versión de iOS no llegaría a los dispositivos hasta septiembre, momento en que normalmente Apple presenta la última generación de su smartphone.

Aquí os dejamos un listado con las primicias que se han revelado en la conferencia de hoy desde el Apple Park.

Nuevas funciones de iOS 15: Apple Music integrado en FaceTime, lector de textos en imágenes y notificaciones agrupadas. Apple

iOS 15: mejora FaceTime, cambios en las notificaciones y más inteligencia

Como decimos, hemos podido asomarnos un poquito a lo que será el próximo iOS 15, “una nueva versión con potentes prestaciones que llevan un paso más allá la experiencia con el iPhone”, afirman desde Apple.

Algunas de sus mejoras más destacadas son llamadas “más naturales” con FaceTime gracias al audio espacial, una nueva función SharePlay para “compartir experiencias”, nuevas formas de gestionar las notificaciones y una inteligencia mejor para las fotos y la búsqueda que permitirá “encontrar información en tiempo récord”.

Las apps también se actualizan: con Mapas será posible “explorar el mundo de maneras nunca vistas”, Tiempo se renueva con mapas a pantalla completa y más representaciones gráficas de los datos, Wallet añade compatibilidad con llaves y documentos de identificación -esto último por ahora solo en Estados Unidos- y Safari facilita la navegación por Internet con una nueva barra de pestañas y la posibilidad de agruparlas.

iOS 15 también incluye nuevos controles de privacidad en Siri, Mail y otros elementos del sistema para “llevar la protección de la información de los usuarios a otro nivel”.

Podrás difuminar el fondo en FaceTime gracias al modo Retrato. Apple

FaceTime se convierte en Zoom

Gracias al audio espacial, las voces en las llamadas con FaceTime sonarán “como si vinieran de donde está situado el interlocutor en la pantalla” y los nuevos modos de micrófono separan la voz del usuario del ruido de fondo. El modo Retrato del iPhone estará disponible en FaceTime para que quien quiera pueda difuminar el fondo y, al utilizar FaceTime de grupo, la nueva visualización en cuadrícula permitirá ver a más participantes a la vez. Está claro: Apple quiere ser el nuevo Zoom.

Más aún: los usuarios podrán compartir experiencias con SharePlay mientras hablan a través de FaceTime, lo que incluye “escuchar música juntos con Apple Music, ver una serie o película de forma sincronizada y compartir la pantalla para mostrar una app”, explica la compañía. SharePlay funciona en el iPhone, el iPad y el Mac. Y como los controles de reproducción se comparten, cualquier participante puede darle al play, pausar o avanzar.

Por cierto que también es compatible con el Apple TV y Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok, Twitch y muchos otros servicios van a integrar SharePlay en sus apps.

Además, las llamadas con FaceTime van a ir “más allá de los dispositivos Apple”, ya que los usuarios podrán crear un enlace desde el iPhone, el iPad o el Mac y compartirlo por Mensajes, Calendario, Mail o apps de terceros. “Esto significa que cualquiera puede unirse desde el navegador o un dispositivo con Android o Windows”.

Nuevo modo ‘Concentración’. Apple

Modo ‘Concentración’

Concentración es una nueva prestación que filtra las notificaciones y las apps en función de aquello a lo que los usuarios quieran dirigir su atención. “Los clientes que no quieran distraerse pueden configurar sus dispositivos de forma personalizada o mediante opciones sugeridas que utilizan la inteligencia integrada en el dispositivo para proponerles personas y apps de las que sí pueden recibir notificaciones. Las sugerencias de Concentración se basan en el contexto de los usuarios, así que tienen en cuenta si están trabajando o descansando”, subrayan los de Cupertino. Basta con configurar esta prestación en un solo dispositivo Apple para que funcione en todos por igual.

“Los usuarios pueden crear páginas en la pantalla de inicio con las apps y los widgets que necesitan en un momento dado, así lo tienen más fácil para no caer en la tentación y ver solo las apps más importantes. Cuando Concentración bloquea las notificaciones entrantes para un usuario, los demás pueden ver su estado en Mensajes para saber que no está disponible”, añaden.

Ahora las notificaciones pueden incorporar imágenes. Apple

Rediseño de las notificaciones

Atentos, que llega un mundo (aún) más visual: las notificaciones rediseñadas incorporarán fotos para los contactos e iconos más grandes para las apps que ayudarán a identificarlas fácilmente.

Además, los nuevos resúmenes de notificaciones recopilan las menos urgentes para mostrarlas en un momento más oportuno, como por la mañana o por la tarde. Es decir: el dispositivo utilizará su inteligencia integrada para ordenar las notificaciones por relevancia según las interacciones del usuario con las apps. Los mensajes urgentes, eso sí, se enviarán de inmediato.

Apple usará IA para leer todo el texto de tus fotos. Apple

Un iPhone que lee el texto de tus imágenes

‘Texto en Vivo’ utiliza la inteligencia integrada en el dispositivo para reconocer el texto en las imágenes. Por ejemplo, puede buscar la imagen de una receta familiar escrita a mano o hacer una foto del número de teléfono de una tienda para llamar directamente. Gracias al Neural Engine de Apple, la app Cámara puede reconocer y copiar texto al vuelo, como la contraseña de la red WiFI de una cafetería. Con Texto en Vivo, Spotlight puede encontrar texto tipográfico y manuscrito en imágenes.

Siri sin Internet

Con el reconocimiento de voz integrado en el dispositivo, el audio de las peticiones de Siri se procesa en el iPhone de forma predeterminada. Así, Apple permitirá que su asistente procese las solicitudes que le hagas en el propio móvil, lo que significa que el audio no se enviará a través de la web y Siri puede aceptar muchas solicitudes sin conexión.

Novedades en la app salud: compartir datos, ‘Estabilidad al Andar’ y tendencias. Apple

Compartir la salud con los tuyos

La app Salud estrena una pestaña que permite a los usuarios compartir sus datos con familiares, cuidadores o equipos médicos, así como otras funciones como tendencias que ayudan a dirigir la atención a cambios importantes en tus datos de salud y ‘Estabilidad al Andar’, un nuevo parámetro que sirve para estar al tanto del riesgo de caídas.

No sin mi dispositivo Apple

Parece que los de Cupertino han escuchado a sus usuarios y rápidamente han mejorado algo muy interesante: la app Buscar incorpora las Separation Alerts, que avisan a los usuarios si se les olvida coger un AirTag, dispositivo Apple o accesorio registrado en la red de Buscar.

¿Cuándo tendremos iOS 15?

El avance para desarrolladores de iOS 15 ya está disponible para miembros del Apple Developer Program y el mes que viene saldrá una beta pública para usuarios de iOS. Las nuevas prestaciones de software estarán disponibles este otoño como descarga gratuita para los usuarios del iPhone 6s y modelos posteriores.

Los widgets llegan al iPad. Apple

iPadOS, WatchOS, macOS, iCloud

Con iPadOS 15, Apple te permitirá agregar widgets a la pantalla de inicio y acceder a la biblioteca de aplicaciones, que debutó el año pasado en iPhone con iOS 14. Apple también está introduciendo Notas Rápidas para hacer anotaciones en todo el sistema y mejoras en la multitarea, con nuevos controles que facilitan la administración de tus aplicaciones. SharePlay, una nueva experiencia en Safari y novedosas herramientas el modo ‘Concentración’ también estarán en iPad.

El próximo watchOS 8 de Apple tiene nuevas funciones de salud, incluida una nueva aplicación Mindfulness, más opciones de acceso con Wallet, una mayor funcionalidad de la app Casa, nuevos tipos de entrenamiento y una actualización de la app Respirar.

El próximo gran lanzamiento de macOS de Apple se llama Monterey. Una gran característica nueva es la capacidad de usar el mismo mouse y teclado en tu Mac y tu iPad. La aplicación Atajos de Apple también llegará a Mac. Y Monterey agrega mejoras a FaceTime, SharePlay y el nuevo modo ‘Concentración’.

iCloud obtendrá un nuevo servicio de retransmisión privado y la capacidad de crear correos electrónicos de grabación llamados ‘Ocultar mi correo electrónico’. Estos serán parte de una nueva suscripción de iCloud+, que se ofrecerá sin costo adicional a los usuarios de pago actuales de iCloud.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.