Después de más de cuatro décadas de shows y controversias, la cantante irlandesa está lista para ponerle un punto final a su carrera musical, no sin antes hacer un poco más de ruido.

“Esto es para anunciar mi retiro de las giras y de trabajar en la industria discográfica. Envejecí y estoy cansada”, anunció O’Connor en un tuit. “Así que es hora de que cuelgue las pesoneras, habiendo dado todo de verdad. En 2022 será mi último lanzamiento. Y no habrá más giras ni promociones”.

O’Connor vuelve al centro de atención promocionando sus “Recuerdos”, la autobiografía en la que documenta los aspectos que más influyeron en su vida, incluida la pobreza, la separación de sus padres y el crecimiento en medio de la agitación sociopolítica. También habla de su aparición en Saturday Night Live que cambió su carrera para siempre, en la que se la vio romper una foto del Papa.

“Le estaba diciendo a mi hijo esta noche que estoy deseando que llegue el momento en que sea tan vieja y loca que no recuerde nada”, le dijo O’Connor a Entertainment Weekly durante una entrevista reciente sobre su memoria irregular.

“Creo que hay una muy buena razón por la que no puedo recordar”, continuó. “Bromeo en la introducción [de las memorias] diciendo que lo he olvidado por toda la marihuana que fumé. No es la marihuana. Diez años después de la presentación de Saturday Night Live, la forma en que me trataron fue impactante . Estaba de moda tratarme mal, ya sea que estuvieras en mi cama, en una reunión de la junta, en un programa de televisión, en un concierto o en una fiesta. Todo el mundo me trataba como si fuera una perra loca porque rompí la foto del Papa. Sabemos que soy una perra loca, pero no es por eso “.

Según reveló, fue escribir las memorias lo que la ayudó a darse cuenta de que ella era su propia jefa y que no necesitaba esperar el “permiso de los hombres”. En ese sentido, arovechó a publicar un nuevo tuit expresando sus deseos: “PD: me estoy re retirando… siempre he querido ser uno de los artistas que participan y son mentores en “The Voice” Irlanda… Pero nunca estuve libre para hacerlo. Lo estoy ahora 🙂 Así que si alguna vez me quieren, pueden contactar a mis managers 🙂 “

This is to announce my retirement from touring and from working in the record business. I’ve gotten older and I’m tired. So it’s time for me to hang up my nipple tassels, having truly given my all. NVDA in 2022 will be my last release. And there’ll be no more touring or promo. — Sinead O’Connor (Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) June 4, 2021

PS re retiring…. have always wanted to be one of the artists involved in presenting and mentoring on the The Voice of Ireland … But never was free to do it. Am now : )

So if they ever want me they can contact my managers : ) — Sinead O’Connor (Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) June 6, 2021

