El álbum contendrá el single más reciente de Lizzo, “Grrrls”, que se publicó el mes pasado (y que posteriormente fue modificado para eliminar una letra de carácter discriminatorio). También incluirá ‘About Damn Time’ de abril, aunque ‘Rumors’ – la colaboración de Lizzo con Cardi B, que lanzaron el pasado agosto – está ausente en el tracklist.

El álbum completo contará con 12 canciones, incluyendo una que aparentemente lleva el nombre de Coldplay. Al igual que el último álbum de Lizzo, ‘Cuz I Love You’ de 2019, ‘Special’ incluirá una canción principal. También incluirá una canción que parece celebrar su gran número de seguidores queer, ‘Everybody’s Gay’.

Echale un vistazo al tracklist de ‘Special’ a continuación:

THE OFFICIAL TRACKLIST FOR ‘SPECIAL’ -,OUT JULY 15TH

WHICH SONG ARE YOU MOST EXCITED FOR?!

PRE-ORDER NOWWWWWW https://t.co/SPJv0LtJNz pic.twitter.com/jeGDzaVFTd

— FOLLOW @YITTY (@lizzo) July 6, 2022