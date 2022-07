EN SAUJIL

Los pasajeros discutieron con el chofer, quien se negó a llevarlos a desayunar. En Saujil, lograron parar y pidieron cambiar de conductor.

La insólita situación se dio esta mañana en la localidad de Saujil. Una discusión entre los pasajeros, que forman parte del coro de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), y el chofer terminó en protesta.

La delegación regresaba de Andalgalá, donde se había presentado anoche.

Según informó el medio Nuevo Tiempo de Saujil, luego de su actuación, el coro hizo noche en la Perla y está mañana habían sido invitados a desayunar para luego emprender el regreso a Capital.

Sin embargo, los pasajeros del micro se vieron sorprendidos cuando observaron que en vez de estar yendo al desayuno al cual habían sido invitados ya estaban pasando el control caminero, saliendo por la ruta provincial 46.

“Sorprendidos le pedimos al chofer que regrese a Andalgalá para poder desayunar, ya que en el coro hay mucha gente mayor a lo que él respondió que no pararía hasta llegar a Capital”, comentaron integrantes de la delegación.

Eso desato los momentos de tensión que se vivieron a continuación, ante el reclamo de los pasajeros y la negativa del chófer.

Tras esto y luego de varios llamados telefónicos, se logró que el micro ingrese a Saujil para que puedan desayunar allí. No obstante, al momento de retomar viaje los pasajeros bajaron del colectivo y dieron aviso a la policía. Esto caldeó más los ánimos y las discusiones continuaron.

La postura de la delegación fue clara, no continuarían viaje hasta que las autoridades de la UNCA no envíen un nuevo chofer u otro transporte. Algo de no creer.

Fuente: El Chasqui Digital