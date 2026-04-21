Este sábado 25 de abril, durante la Santa Misa de las 19.00, se realizará la ceremonia de asunción del nuevo Administrador Parroquial de San Antonio de Padua, con sede en la intersección de calles Almagro y Tucumán de la ciudad capital.

Se trata del padre Efraín Ramírez Acosta, sacerdote misionero itinerante de la iniciación cristiana del Camino Neocatecumenal, oriundo de República Dominicana.

Fue ordenado en 2014 en la diócesis de Macerata, Italia. Estuvo dos años en la Diócesis de Rosario, entre 2021 y 2023, y desde 2023 hasta ahora en la Diócesis de Catamarca.

“Siendo misionero, ayudo a este movimiento del Camino en varias diócesis, ahora como responsable del Camino Neocatecumenal en la Diócesis de Catamarca y La Rioja, junto con un matrimonio que viene de La Plata: César y Claudia, y el seminarista Julián del seminario de Estonia”, comentó el sacerdote.

Asimismo, explicó que “este movimiento tiene la misión de abrir en las parroquias un itinerario catecumenal para jóvenes y adultos, con la finalidad de conocer y hacer crecer en la fe, de modo especial conocer la gracia de nuestro bautismo”.

Acompañamos con nuestra oración al padre Efraín en este nuevo oficio que desempeñará en nuestra Iglesia Particular.