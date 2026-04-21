El Móvil de Documentación Rápida del Registro Civil vuelve a recorrer la provincia con nuevos operativos tanto en Capital como en el interior. Con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a trámites de identificación esenciales de manera ágil y cercana a sus hogares, el nuevo cronograma acerca el Estado a los ciudadanos. OPERATIVOS:
A partir de hoy, martes 21 de abril, las unidades móviles prestarán servicios en los siguientes puntos y horarios:
MARTES 21 DE ABRIL: Lugar: Plaza Principal de Palo Blanco (Departamento Tinogasta).
Horario: 09:00 a 16:00 horas.
MIÉRCOLES 22 DE ABRIL:
Lugar: Plaza Principal de la Ciudad de Tinogasta.
Horario: 09:00 a 16:00 horas.
JUEVES 23 DE ABRIL:
Lugar: Plaza El Nido (Av. Los Terebintos entre calles Las Grutas y Los Peregrinos, Capital), junto al programa «Municipio en tu Barrio».
Horario: 16:00 a 19:00 horas.
SÁBADO 25 DE ABRIL:
Lugar: Velódromo Municipal (Capital), en el marco del programa «Lleguemos al Barrio».
Horario: 14:00 a 19:00 horas.
Aranceles Vigentes (según tarifario de RENAPER):
En cumplimiento con la normativa nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), los costos de los trámites son los siguientes:
DNI (Trámite Regular): $10.000.
DNI (Trámite Exprés): $26.000.
Pasaporte (Trámite Regular): $100.000.
Pasaporte (Trámite Exprés): $200.000.
Recomendaciones:
Se recuerda a los interesados que la atención se realiza por orden de llegada. Para trámites de menores de edad, es indispensable estar acompañados por un progenitor con su respectivo DNI.
El Móvil de Documentación Rápida inicia nuevo cronograma de operativos en Tinogasta y Capital
El Móvil de Documentación Rápida del Registro Civil vuelve a recorrer la provincia con nuevos operativos tanto en Capital como en el interior. Con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a trámites de identificación esenciales de manera ágil y cercana a sus hogares, el nuevo cronograma acerca el Estado a los ciudadanos. OPERATIVOS: