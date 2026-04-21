El Móvil de Documentación Rápida del Registro Civil vuelve a recorrer la provincia con nuevos operativos tanto en Capital como en el interior. Con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a trámites de identificación esenciales de manera ágil y cercana a sus hogares, el nuevo cronograma acerca el Estado a los ciudadanos. OPERATIVOS:

A partir de hoy, martes 21 de abril, las unidades móviles prestarán servicios en los siguientes puntos y horarios:

MARTES 21 DE ABRIL: Lugar: Plaza Principal de Palo Blanco (Departamento Tinogasta).

Horario: 09:00 a 16:00 horas.

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL:

Lugar: Plaza Principal de la Ciudad de Tinogasta.

Horario: 09:00 a 16:00 horas.

JUEVES 23 DE ABRIL:

Lugar: Plaza El Nido (Av. Los Terebintos entre calles Las Grutas y Los Peregrinos, Capital), junto al programa «Municipio en tu Barrio».

Horario: 16:00 a 19:00 horas.

SÁBADO 25 DE ABRIL:

Lugar: Velódromo Municipal (Capital), en el marco del programa «Lleguemos al Barrio».

Horario: 14:00 a 19:00 horas.

Aranceles Vigentes (según tarifario de RENAPER):

En cumplimiento con la normativa nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), los costos de los trámites son los siguientes:

DNI (Trámite Regular): $10.000.

DNI (Trámite Exprés): $26.000.

Pasaporte (Trámite Regular): $100.000.

Pasaporte (Trámite Exprés): $200.000.

Recomendaciones:

Se recuerda a los interesados que la atención se realiza por orden de llegada. Para trámites de menores de edad, es indispensable estar acompañados por un progenitor con su respectivo DNI.