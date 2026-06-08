El domingo 7 de junio, la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Belén celebró la Solemnidad de Corpus Christi con la Santa Misa, presidida por el párroco, padre Eugenio Pachado, y concelebrada por el vicario parroquial, padre Ramón Carabajal, en la capilla del Instituto Virgen de Belén, puesta bajo el patronazgo de la Familia de Nazareth.

Participaron autoridades municipales encabezadas por el intendente de Belén Cristian Yapura, religiosas y un gran número de fieles que colmaron el templo.

Luego se realizó la procesión por las calles de la ciudad de Belén hasta el Santuario de Nuestra Señora de Belén en cuyo atrio se hizo la bendición solemne. En el trayecto se dispusieron cinco sitiales donde se hicieron paradas para rezaron por distintas intenciones.

Como cierre se sirvió un chocolate caliente.

En Londres

El domingo 7 en horas de la mañana, las celebraciones en honor de Jesús Sacrametado se concretaron en Londres, con la Santa Misa en la capilla San Juan Bautista, y luego la procesión bajo una llovizna por las calles de la localidad.

Los actos litúrgicos fueron presididos por el padre Ramón Carabajal, vicario parroquial.

En el Norte Grande

En el Norte Grande de Belén, jurisdicción de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, la Fiesta de Corpus Christi se celebró el sábado 6 de junio en la localidad de Corral Quemado, que tiene como patronas a Nuestra Señora del Valle y a la Virgen de los Remedios.

En una jornada con bajas temperaturas, la celebración fue presidida por el vicario parroquial, padre Roberto Ochoa.

La procesión se llevó a cabo desde la capilla Virgen de los Remedios hasta la capilla Nuestra Señora del Valle, a cuya culminación se bendijo con el Santísimo Sacramento a toda la comunidad.

Por su parte, en la tarde del domingo 7 de junio, la Solemnidad de Corpus Christi se realizó en la sede parroquial de Hualfín. Luego de la Santa Misa presidida también por el padre Ochoa se desarrolló la procesión por los distintos barrios, finalizando con la bendición.