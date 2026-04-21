La posibilidad de viajar a otros países sin salir de la Capital

La Casa de la Puna volvió a consolidarse como un espacio de encuentro cultural en la Capital, al reunir el domingo pasado a residentes, turistas y colectividades en la primera edición de “Encuentros por el Mundo”, un ciclo que buscará, mes a mes, celebrar la diversidad y el intercambio cultural.

El evento propuso un recorrido en sonidos, sabores y sensaciones típicos de Colombia, Siria, Líbano y Venezuela, a través de stands que ofrecieron gastronomía típica, danzas tradicionales y expresiones artísticas representativas de cada comunidad. La propuesta, promovida por la administración de los Consejos Multisectoriales, Consejo del Inmigrante y las Direcciones de Cultura y Turismo de la Municipaildad de la Capital, logró conjugar identidad y experiencias compartidas en un mismo espacio, reafirmando el perfil del lugar como polo cultural y gastronómico de la ciudad.

“Para nosotros es muy importante contar con estos espacios de visibilización, de reunirnos y de compartir nuestras tradiciones con el público catamarqueño y quienes nos visitan”, expresó Wilson Arbelaez, representante de la colectividad colombiana. “Nuestra gastronomía es muy rica y variada, y estos encuentros permiten darla a conocer. Ojalá se sigan realizando durante todo el año”, agregó.

Por su parte, Zulma Zafe, presidenta de la Sociedad Sirio Libanesa de Catamarca, destacó el éxito de la jornada pese a la coincidencia con otros eventos convocantes: “Teníamos dudas por el superclásico y la Procesión de la Virgen, pero la respuesta fue maravillosa. Fue un día muy productivo, con gran concurrencia y mucho público nuevo que se acercó a almorzar. Necesitamos que Catamarca tenga este tipo de propuestas cada mes”.

En la misma línea, Angelo Florimonte subrayó el valor del ciclo como oportunidad para sostener el trabajo de las colectividades durante todo el año: “El balance fue muy positivo, tanto en ventas como en cantidad de público. Este es un gran precedente para lo que vendrá en las próximas ediciones”. Finalmente, Eileen de Venezuela destacó: «me siento orgullosa de haber vivido esta experiencia de compartir un pedacito de nuestra tierra. Fue un espacio lleno de alegría, sabores y tradiciones. Estamos profundamente agradecidos con cada persona que se acercó, probó y valoró nuestro trabajo y espero nos sigan acompañando».