La ciudad impulsa su Ecosistema Emprendedor

En el marco de una apuesta estratégica por el desarrollo económico local, la ciudad de Catamarca participó activamente en el encuentro virtual de lanzamiento del programa «Ciudades Emprendedoras 2026». Esta iniciativa, que forma parte de la segunda etapa del Programa Ciudades Emprendedoras de la Red de Innovación Local (RIL), busca profundizar el trabajo realizado durante 2025.

El evento contó con la participación de coordinadores de RIL y representantes de 10 Municipios de 7 provincias argentinas, que se postularon y fueron seleccionados para transitar esta nueva etapa.

Durante la conferencia, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, Inés Galíndez, enfatizó la importancia de pasar de la planificación a la acción. “Hemos logrado durante el año 2025, identificar los emprendedores claves, reunir aliados estratégicos (públicos, privados, académicos, del tercer sector y sector financiero) y plasmar herramientas de apoyo, basadas en registros y datos que muestran las necesidades concretas de nuestros emprendedores para iniciar su trayecto, sostenerse, reconfigurarse, consolidarse y crecer¨, expresó Galíndez.

A su vez, la funcionaria agregó: “queremos trabajar en la implementación de herramientas necesarias y medibles, como así también en la consolidación del Ecosistema Emprendedor, acompañando la difícil situación por la que atraviesan los emprendedores y emprendimientos de nuestra ciudad».

Ejes de Gestión: Identidad, supervivencia y competitividad

En este contexto, Inés Galíndez detalló que “el programa se centrará en vectores críticos detectados para promover la identidad y la cultura emprendedora, basada en las necesidades concretas del mercado. Esto posibilitará inyectar dinamismo económico de la ciudad, junto a una red de actores que codiseñen y cooperen en estrategias innovadoras, que luego puedan institucionalizarse para que sean sostenibles en el tiempo, trascendiendo una gestión de gobierno”

Por otra parte, también la intención es abordar la competitividad y el networking, fomentando el intercambio de experiencias con emprendedores de otras regiones, como la alianza estratégica concretada con el Municipio de Junín y la Fundación Inspirar. «Buscamos ayudar a que los emprendedores se transformen en actores resilientes y competitivos, disminuyendo con ello, la tasa de mortandad emprendedora de nuestra ciudad», puntualizó la titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

Con este lanzamiento, la Capital reafirma su intención de posicionarse como faro del ecosistema emprendedor local y que alcanza a más de 4.7 millones de habitantes a nivel nacional. El cronograma de trabajo para este año también incluye replicar y escalar el evento ¨Semana Global del Emprendedor¨, diseñado para ser un hito estable en la agenda económica de San Fernando del Valle de Catamarca.