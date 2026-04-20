LA PROVINCIA PARTICIPA CON 245 TÍTULOS DE 9 EDITORIALES

Catamarca tendrá una participación destacada en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, uno de los eventos culturales más importantes del mundo literario, que se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo en el predio de La Rural.

Esta edición será especial ya que la Feria celebra su 50° aniversario, contará con el Pabellón Homenaje dedicado a recorrer cinco décadas de historia, y además con Perú como país invitado de honor. La apertura oficial se realizará el 23 de abril a las 18 horas, y el público podrá visitarla de lunes a viernes de 14 a 22, y sábados, domingos y feriados de 13 a 22.

En este contexto, la provincia dirá presente con una propuesta que pone en valor su identidad cultural, su producción editorial y el trabajo de autores locales. Catamarca llega a la Feria con 164 autores, 245 títulos y más de 1.200 ejemplares, representados a través de nueve editoriales locales, entre ellas El Trébol, El Guadal Editora, Cerro Negro, Maíz Rojo, Phaway, Quebracho Editora, Centro Editor – Editorial Extensión Universitaria UNCa, y De las Bermudas.

La participación se desarrollará principalmente en el stand Norte Cultura, ubicado en el Pabellón Ocre, donde se desplegará una agenda diversa que incluye presentaciones de libros, charlas, espectáculos musicales y propuestas vinculadas al patrimonio cultural.

El acto oficial de la provincia, denominado Catamarca Milenaria, tendrá lugar el 24 de abril a las 19 horas en la sala Ernesto Sábato del Pabellón Azul. La actividad contará con la presentación del libro “Trilogía Andina” (El Guadal Editora), de la escritora y poeta Rosario Andrada, quien estará acompañada por su editor, Víctor Aybar; y culminará con el espectáculo “Catamarcanas”, a cargo de Itatí y Belén Parma, en una propuesta que combina literatura y música con identidad local.

Cronograma de actividades de Catamarca en la Feria

24 de abril | Ernesto Sábato – Pabellón azul

19 h Acto oficial de la provincia: Palabras del editor Víctor Aybar, El Guadal Editora — Palabras de la autora María del Rosario Andrada — Espectáculo Catamarcanas, a cargo de Itatí Álvarez Ortega y Belén Parma

Sábado 25 de abril | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

15 hs — Presentación libro La Danza del Valle | Víctor Aybar (El Guadal Editora)

15.30 hs — Presentación libro El Huevo del Flamenco | Rosario Andrada (Editorial Vinciguerra)

16 hs — Presentación Colección Chinitas: Los ojos de la Ternura y El cielo que nos abarcó | El Guadal Editora — Camila Ortega y Paula Bustamante

18 hs — Espectáculo musical Catamarcanas | Itatí Álvarez Ortega y Belén Parma

Miércoles 29 de abril | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Charla Memoria viva: lo que persiste aunque se pierda | Marta Díaz – Diario El Esquiú

17 hs — Charla Cueva Cacao, 40 mil años de historia bajo el suelo catamarqueño | director provincial de Antropología Cristian Melián

18 hs — Presentación libro Educación y Esperanza | Nicolás Quiroga

Jueves 30 de abril | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Presentación de libro Dizque. Leyendas, costumbres, relatos, creencias, mitos y supersticiones | Rodolfo Lobo Molas — (Editorial Phaway, 2025)

17 hs — Presentación de Libro Población y sociedad en Catamarca tardocolonial. Padrón de 1780 | Mgter. Gabriela De la Orden

Viernes 1 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

18 hs — Presentación de libro “Ollitas. Reflexiones sobre la identidad” | Federico Bazán

Sábado 2 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Presentación de libro Roma incendiada de verbos | Pilar Carabús

Domingo 3 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

15 hs — Presentación de libro Riendas que sujetan | Gabriel Carrizo

16 hs — Presentación de Libro Septiembre de 1955. La hora de la revancha del antiperonismo catamarqueño | Jorge Perea (Editorial El Trébol, 2025)

Jueves 7 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

17 hs — Presentación de libro El último pasajero | César Noriega (Quebracho Editora, 2025)

18 hs — Presentación de libro Archivim sobre Andalgalá | Claudio Balsa

21 hs — Presentación de libro Juicio al sistema educativo argentino | Víctor Leopoldo Martínez

Viernes 8 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Memorias de mi abuelo Federico Guzmán y antología Bonita trama | Rosa Guzmán (Antofagasta de la Sierra)

17 hs — Presentación de videojuego Guardianes de las Coplas | Dirección de Patrimonio Cultural — Arq. Edith Cardoso

Sábado 9 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

18 hs — Espectáculo poético musical Paisaje | Alejandro Acosta y Celina Galera