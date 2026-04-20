🤝 Con la idea de ampliar el debate y mejorar las decisiones, el ministro Fidel Sáenz encabezó un encuentro con la Unión Comercial de Catamarca y la Federación Económica, donde se puso sobre la mesa una iniciativa clave: incorporar a distintos sectores en el proceso de licitación y comercialización de los locales del Centro Comercial de Valle Chico.

👉 La propuesta apunta a una gestión más abierta, donde se priorice el diálogo, el consenso y la construcción colectiva.

💬 Desde ambas instituciones destacaron la iniciativa y manifestaron su voluntad de acompañar este camino, comprometiéndose a continuar trabajando de manera articulada.

🏗️ La mirada no solo está puesta en el crecimiento de la infraestructura, sino también en fortalecer el tejido social, generando más oportunidades e integrando nuevas voces al desarrollo de la comunidad.

Artículo anterior🚨 ALARMA EN ESCUELAS: INVESTIGAN AMENAZAS DE TIROTEOS EN CAPITAL Y EL INTERIOR 🚨
Artículo siguienteFeria del Libro de Buenos Aires: Catamarca con una nutrida agenda cultural
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor