Con la idea de ampliar el debate y mejorar las decisiones, el ministro Fidel Sáenz encabezó un encuentro con la Unión Comercial de Catamarca y la Federación Económica, donde se puso sobre la mesa una iniciativa clave: incorporar a distintos sectores en el proceso de licitación y comercialización de los locales del Centro Comercial de Valle Chico.

La propuesta apunta a una gestión más abierta, donde se priorice el diálogo, el consenso y la construcción colectiva.

Desde ambas instituciones destacaron la iniciativa y manifestaron su voluntad de acompañar este camino, comprometiéndose a continuar trabajando de manera articulada.

La mirada no solo está puesta en el crecimiento de la infraestructura, sino también en fortalecer el tejido social, generando más oportunidades e integrando nuevas voces al desarrollo de la comunidad.