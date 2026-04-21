El próximo 30 de abril, el saxofonista de Callejeros, Juancho Carbone, arribará a Tucumán, dónde brindará un show exclusivo junto a Inoxidable Pasión.

El jueves 30 de abril, en Diógenes pub, el rock promete hacer temblar Tucumán.

El mítico músico Juancho Carbone, llegará para fusionarse con Inoxidable Pasión, una banda que se destaca por su tributo a Callejeros.

Detras de este show, hay una historia que merece ser contada.

A los 18 años, como tantos jóvenes del interior profundo, Kim Nieva dejó Santa María Catamarca y partió hacia Tucumán en busca de nuevas oportunidades. Ahí comenzó sus estudios en la carrera de Arquitectura en la UNT, atravesando no solo las exigencias de la carrera, sino también los desafíos del desarraigo, la pandemia, y una realidad económica compleja.

En medio de todo eso, apareció un cable a tierra, la música. De manera autodidacta, dió sus primeros pasos como bajista.

A través de amigos en común, llegó al encuentro con Inoxidable Pasión, una banda que ya venía abriéndose caminos en la escena del rock tucumano. La conexión fue inmediata. Hoy junto a Exequiel Riveli en batería, Hugo Vitalone en guitarra y coros, Julio Arias en voz y guitarra y Kim Nieva en bajo y coros, la banda pisa escenarios en Tucumán y suma varias presentaciones en Catamarca, Santiago del Estero, Salta, y esperan nuevas fechas proyectadas en el NOA.

La invitación está hecha, especialmente para los santamarianos que deseen vivir una noche inolvidable.

El evento será en Diógenes Pub, ubicado en Santiago 1601.

No será un recital más, será un cruce de caminos, de canciones que marcaron toda una generación y que encenderán la pasión del rock. Temas como «Una noche fría», «Rocanroles sin destino», «Prohibido», sonarán, entre otros clásicos que siguen vivos en cada rincón donde rock encuentra lugar.