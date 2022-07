Música

La cantante de “Good Days” dio una gran pista a la multitud que asistió al gopuff Delivers Wireless Festival en el Finsbury Park de Londres el sábado por la noche: “La pista es que ya tenemos una canción juntas. Su nombre empieza por ‘D’“.

SZA announces Doja Cat will be featured on her highly anticipated track “Bloodstain/Shirt.” pic.twitter.com/fFNc6Qhubo

— Rap Alert (@rapalert6) July 9, 2022