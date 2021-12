Música

El viernes pasado, Noasis -quienes se describen a sí mismos como “la banda tributo a Oasis favorita de la nación”- quedaron atrapados en el Tan Hill Inn de Yorkshire Dales junto con apostadores y el personal del lugar.

Luego de brindar un concierto en el pub, las fuertes nevadas impidieron que quienes estaban adentro pudieran irse.

Las condiciones climáticas mejoraron recién el lunes, por lo que el personal del lugar organizó una noche de karaoke, juegos, películas y almuerzos gratuitos los domingos para mantener el ánimo durante la estadía inesperada.

Al salir del Tan Hill Inn, la banda de covers aseguró que fueron unos días emocionantes.

Hoy (1 de diciembre) un fan en Twitter le preguntó a Liam Gallagher qué mensaje enviaría a Noasis, a lo que este respondió: “De hecho, estoy celoso porque siempre trato de conseguir una posada cerrada”.

I’m actually jealous im always trying to get a lock inn

— Liam Gallagher (@liamgallagher) December 1, 2021