Música

Antes del estreno en cines fijado para el 8 de diciembre, la banda virtual de Damon Albarn compartió un adelanto de “Song Machine Live From Kong”. Se trata de una versión de ‘Desole’ junto a la cantante maliense Fatoumata Diawara.

A pocos días para que podamos ver el show por streaming que Gorillaz ofreció el año pasado como presentación de su disco “Song Machine Season One: Strange Timez”, la banda compartió un adelanto que podés mirar acá:

Para ese concierto se montó un escenario con todo el grupo, que incluyó dos bateristas y seis cantantes de apoyo, una puesta especial e invitados especiales, entre los que destacaron el líder de The Cure, Robert Smith; el ex Joy Division y New Order, Peter Hook; y Slowtahi. “Song Machine Live” también presenta apariciones especiales de Leee John, Georgia, Slaves y Matt Berry.

En nuestro país, la proyección tendrá lugar en salas de las cadenas Hotys, Cinemark y Cinépolis, según confirmó la propia banda a través de sus redes sociales y página oficial.

Matilde Moyano