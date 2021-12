Música

Después de varios altibajos dentro de la industria musical, debido a la crisis producida por la pandemia de Covid-19, se dieron a conocer todas las ternas de lo que será la próxima ceremonia de los premios Grammys edición 2022.

La misma se llevará a cabo el próximo 31 de enero del 2022 en el Staple Center en la ciudad de Los Angeles , California.

Dentro del rubro de la Electrónica se encuentran las categorías “Mejor grabación electrónica”, “Mejor álbum electrónico” y “Mejor remix”.

Estos son los nominados para esta ocasión:

Mejor grabación electrónica

‘Hero’ – Afrojack y David Guetta

‘Loom’ – Ólafur Arnalds ft. Bonobo

‘Before’ – James Blake

‘Heartbreak’ – Bonobo y Totally Ernormus

‘You can do it’ – Caribou

‘Alive’ – Rufus du Sol

‘The business’ – Tiesto

Mejor álbum electrónico

‘Subconsciously’ – Black Coffee

‘´Fallen Embers’ – Illenium

‘Music is the weapon’ (Reloaded) – Major Lazer

‘Shockwave’ – Marshmello

‘Free Love’ – Sylvan Esso

Mejor remix

“Back to Life” — (Booker T Kings of Soul Satta Dub); Booker T, remixer (Soul II Soul)

“Born for Greatness” — (Cymek Remix); Spencer Bastin, remixer (Papa Roach); track from: “Greatest Hits Vol. 2 The Better Noise Years”

“Constant Craving” — (Fashionably Late Remix); Tracy Young, remixer (K.D. Lang)

“Inside Out” — (3SCAPE DRM REMIX); 3SCAPE DRM, remixer (Zedd and Griff)

“Met Him Last Night — (Dave Audé Remix); Dave Audé, remixer (Demi Lovato and Ariana Grande)

“Passenger” — (Mike Shinoda Remix); Mike Shinoda, remixer (Deftones); track from: “White Pony” (20th Anniversary Deluxe Edition)

“Talks” — (Mura Masa Remix); Alexander Crossan, remixer (PVA)