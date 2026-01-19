El Granate no tuvo piedad en Caseros y aplastó 4-1 al conjunto santiagueño, que se había ilusionado con el empate transitorio.

Espera por el ganador de Instituto y Atlanta. Lanús arrancó el 2026 con el pie derecho tras aplastar 4-1 a Sarmiento de La Banda en el debut de la Copa Argentina.

Con un doblete de Marcelino Moreno, otro de Rodrigo Castillo y el restante de Guillermo Guzmán en contra, el Granate se lució en la noche de Caseros y avanzó a 16avos de final del torneo, donde espera por el ganador de Instituto y Atlanta. Reviví lo mejor.

Artículo anteriorSiniestro vial fatal en Fray Mamerto Esquiu
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor