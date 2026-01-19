El Granate no tuvo piedad en Caseros y aplastó 4-1 al conjunto santiagueño, que se había ilusionado con el empate transitorio.

Espera por el ganador de Instituto y Atlanta. Lanús arrancó el 2026 con el pie derecho tras aplastar 4-1 a Sarmiento de La Banda en el debut de la Copa Argentina.

Con un doblete de Marcelino Moreno, otro de Rodrigo Castillo y el restante de Guillermo Guzmán en contra, el Granate se lució en la noche de Caseros y avanzó a 16avos de final del torneo, donde espera por el ganador de Instituto y Atlanta. Reviví lo mejor.