La fiscal en feria de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Andalgalá, Soledad Rodríguez, inició una investigación de oficio a partir de la circulación en redes sociales de un video en el que se observa un violento enfrentamiento entre jóvenes.

Hasta el momento, no se registraron denuncias formales vinculadas al hecho que se aprecia en el material audiovisual que se viralizó en distintas plataformas digitales. Sin embargo, y ante la gravedad de las imágenes difundidas, la fiscal ordenó la apertura de actuaciones de oficio y la confección del acta inicial correspondiente.

Asimismo, comisionó a personal policial para que lleve adelante tareas de individualización de las personas que intervinieron en el enfrentamiento, con el objetivo de determinar posibles agresores y víctimas, y convocarlas a formalizar las denuncias pertinentes, en caso de corresponder.

El hecho investigado podría estar relacionado con un episodio ocurrido el pasado 12 de enero, cuando personal policial recibió un llamado anónimo al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre disturbios en inmediaciones de un lugar donde se había desarrollado una fiesta.

Al arribar al sitio, los efectivos fueron agredidos con piedras por un grupo de jóvenes, por lo que intervino personal de Infantería para repeler la agresión, procediendo al arresto de cuatro personas. Tomado conocimiento del procedimiento y al constatar que dos de los jóvenes arrestados eran menores de edad, la fiscal dispuso que fueran entregados a sus progenitores, mientras que los dos mayores quedaron arrestados, conforme a las disposiciones legales vigentes.