Anoche en la ruta provincial Nº 1, entre el Callejón Hondo y el ingreso al Kartódromo de Payahuaico de la localidad de San Antonio, Dpto. Fray Mamerto Esquiú, se produjo un siniestro vial fatal.

Un adolescente de 17 años, circulaba en una motocicleta Mondial 110 cc., dominio A159HYJ, y por causas que se investigan chocó contra una camioneta Chevrolet, dominio VES-595, conducida por Matías González (21),

que habría detenido la marcha del rodado y estaba estacionado a un costado de la ruta.

Producto del siniestro, el jovencito fue asistido por personal médico del SAME y perdió la vida mientras era derivado al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital, a raíz de las graves lesiones sufridas, por lo que intervinieron efectivos de la Comisaría de San Antonio, Sumariantes de la Unidad Judicial N° 11 y Peritos de la Dirección General de Criminalística, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este.