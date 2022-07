Música

Debido a “problemas de producción” en su planta de vinilos, el LP saldrá el 12 de agosto.

“Debido a problemas de producción en nuestra planta de vinilos, hemos tenido que retrasar la fecha de lanzamiento de ‘The Alchemist’s Euphoria’ una semana. No podemos esperar a que lo escuchen el 12 de agosto“, escribió la banda en Twitter.

Due to production issues at our vinyl plant, we’ve had to push the release date of ‘The Alchemist’s Euphoria’ back by a week. We can’t wait for you to hear it on 12th August.

— KasabianHQ (@KasabianHQ) July 18, 2022