El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó formalmente a Javier Milei a que la Argentina se sume como miembro fundador del Board of Peace, una nueva organización internacional orientada a promover una paz duradera en zonas afectadas por conflictos armados. La invitación fue cursada mediante una carta oficial fechada el 16 de enero de 2026, enviada desde la Casa Blanca a Buenos Aires.

El propio Javier Milei confirmó la invitación a través de su cuenta personal de X, donde agradeció a Trump. “Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, escribió.

La convocatoria apunta a que el país participe en un espacio de coordinación internacional impulsado por Washington, con el objetivo de intervenir en escenarios críticos, comenzando por la Franja de Gaza. El mandatario argentino celebró la invitación y expresó públicamente su respaldo a la iniciativa.

En la carta, Trump destacó el rol que tendría la Argentina dentro del organismo y afirmó: “Es un gran honor invitarlo, como Presidente de la República Argentina, a unirse a mí en un esfuerzo crítico e histórico para resolver un conflicto de larga data y embarcarnos en un audaz camino hacia una paz sostenible en Medio Oriente y más allá”. Además, recordó que el proyecto fue presentado en la Cumbre de la Paz en Gaza 2024 y respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

El presidente estadounidense explicó que el Board of Peace estará compuesto por un grupo reducido de países y contará con un consejo ejecutivo permanente. “Nuestro esfuerzo reunirá a un grupo distinguido de naciones listas para asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera”, señaló Trump, quien subrayó que el objetivo es garantizar estabilidad, seguridad y prosperidad para las próximas generaciones.

En su respuesta, Milei también respondió con un mensaje enfático y alineado con la política exterior de su gobierno. “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida, la propiedad, la paz y la libertad”.

La invitación refuerza el vínculo político entre Milei y Trump y marca un nuevo gesto de alineamiento estratégico de la Argentina con Estados Unidos en materia internacional. “Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”, concluyó el mandatario argentino.