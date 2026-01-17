Un profundo malestar generó entre vecinos y fieles un hecho lamentable ocurrido en la Cuesta de El Portezuelo, sobre la ruta que a diario transitan cientos de personas.

Las grutas ubicadas en las inmediaciones del campamento de Vialidad Provincial fueron vandalizadas por completo: imágenes religiosas dañadas, floreros rotos y ofrendas robadas dejan una postal triste y dolorosa que hiere el sentimiento de quienes profesan su fe.

Una de estas grutas había sido levantada en honor a la Virgen del Valle y era un punto habitual de oración para peregrinos que se dirigían al Santuario de la Catedral Basílica. Un acto repudiable que genera indignación y reclama respeto.