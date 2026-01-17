 

Un profundo malestar generó entre vecinos y fieles un hecho lamentable ocurrido en la Cuesta de El Portezuelo, sobre la ruta que a diario transitan cientos de personas.

Las grutas ubicadas en las inmediaciones del campamento de Vialidad Provincial fueron vandalizadas por completo: imágenes religiosas dañadas, floreros rotos y ofrendas robadas dejan una postal triste y dolorosa que hiere el sentimiento de quienes profesan su fe.

Una de estas grutas había sido levantada en honor a la Virgen del Valle y era un punto habitual de oración para peregrinos que se dirigían al Santuario de la Catedral Basílica. Un acto repudiable que genera indignación y reclama respeto.

Artículo anteriorCon un doblete de Ávalos, Independiente cerró el verano con un triunfo por 2-0 frente a Montevideo Wanderers
Artículo siguienteJavier Milei fue invitado por Trump a integrar un nuevo organismo internacional de paz y se refuerza el vínculo entre los países
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor