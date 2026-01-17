Independiente superó por 2-0 a Montevideo Wanderers de Uruguay, en el estadio Parque Viera en Montevideo, en el tercer amistoso del torneo de verano Serie Río de la Plata 2026, y cerró su participación con puntaje ideal. El Rojo jugó de menor a mayor frente al local y tuvo en Gabriel Ávalos la gran figura, con dos goles, para finalizar la pretemporada de la mejor manera. Así, el equipo de Gustavo Quinteros ya piensa en su debut en el Torneo Clausura.

El equipo de Gustavo Quinteros tuvo una jornada exigente, con dos amistosos en un día. Por la mañana, enfrentó a Fénix, club uruguayo de la Segunda División, y empató 1-1, con gol de Felipe Tempone. Luego, en la noche hizo los deberes con el equipo titular y superó ampliamente a Wanderers: le alcanzó con un tiempo para superar a su rival, con el paraguayo Ávalos intratable.

El ex-Argentinos Juniors recuperó la confianza perdida y se despachó con un doblete para ilusionar a los hinchas del Rojo. Apenas iniciado el segundo tiempo, clavó de volea el primer gol de la visita, para luego definir el partido de penal, tras una falta a Walter Mazzantti.

De esta manera, el Rojo llega en gran nivel al debut en el Torneo Apertura, tras tres victorias en el torneo Serie Río de la Plata (2-1 vs. Alianza Lima, 5-3 vs. Everton de Chile y 2-0 vs. Montevideo Wanderers). Además, tuvo ensayos informales con Peñarol (victoria 2-1) y Fénix. La hora de la verdad llegará el próximo viernes a las 21, frente a Estudiantes, en el Libertadores de América.