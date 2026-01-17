El Australian Open 2026 comienza este sábado 17 de enero (Argentina) en Melbourne, Australia, y marca el inicio formal de la gira grande del tenis mundial. El torneo, primer Grand Slam del año, tendrá actividad argentina desde la jornada inaugural, con varios representantes nacionales que buscarán avanzar en el cuadro principal.

El debut albiceleste estará encabezado por Tomás Etcheverry, quien abrirá el certamen frente al serbio Miomir Kecmanovic en la primera ronda. El encuentro se disputará en el primer turno del día a las 21.00 en Argentina (11.00 del domingo en Melbourne), y podrá verse en vivo por ESPN y Disney+ en Sudamérica.

Etcheverry llega al Abierto de Australia con el objetivo de sostener la regularidad que mostró en las últimas ediciones, ya que desde el 2023 siempre logró al menos una victoria en el cuadro principal. Del otro lado estará Kecmanovic, un rival de juego agresivo y con experiencia en el circuito, que actualmente ocupa un ranking similar al del argentino.

El historial entre ambos favorece al platense por 2-1, con victorias en el ATP París Bercy 2023 y el ATP Estocolmo 2025 y derrota en Roland Garros 2022.

Unas horas más tarde será el turno del mejor argentino del ranking, Francisco Cerúndolo debutará ante el chino Zhizhen Zhang. El argentino llega como uno de los nombres a seguir del país, consolidado dentro del Top 20 y con la expectativa de tener un recorrido más largo en este primer Grand Slam del año.

En la misma franja nocturna, pasada la medianoche en Argentina y ya siendo domingo 18, también harán su estreno Camilo Ugo Carabelli, que se medirá ante el húngaro Marton Fucsovics, y Francisco Comesaña, que enfrentará al estadounidense Patrick Kypson, completando una primera jornada cargada de acción argentina.