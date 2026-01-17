El tenista catamarqueño Juan Manuel La Serna arrancó el 2026 de la mejor manera y ya ilusiona en su primer torneo del año, el Challenger 50 de Buenos Aires, donde sueña con seguir haciendo historia.

En una muestra clara de su crecimiento deportivo, Manu dio el gran golpe del certamen al imponerse ante Taverna Rodríguez, máximo preclasificado y principal candidato al título. El duelo fue intenso y muy disputado: el primer set se resolvió en un ajustado 7-6, mientras que en el segundo La Serna mostró solidez para cerrarlo por 6-3.

Con este triunfazo, el catamarqueño dejó en el camino al gran favorito y avanzó a los cuartos de final, alimentando la ilusión de seguir soñando en el torneo porteño. 🎾💪