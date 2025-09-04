Exitosa participación de estudiantes, guías, profesionales y prestadores

En la tarde de hoy, en el Teatro Urbano Girardi, se llevó a cabo el tercer encuentro del Ciclo de Formación Turística “Compartiendo Saberes”, que abordó la temática sobre “El Rol del Anfitrión Turístico en el contexto actual”.

La propuesta, que contó con la disertación de las licenciadas en Turismo Noelia Mercedes Miranda y Edna Natalia Burgos y la coordinación del Lic. Álvaro Barrionuevo, convocó a casi 70 personas que, gracias a la disertación de las profesionales, proyecciones y el debate final, profundizaron durante dos horas sobre la importancia de crear una ciudad turística en base a la formación de una comunidad anfitriona.

En este sentido, las especialistas destacaron la necesidad de pensar que “lo cotidiano del habitante o residente catamarqueño significa lo novedoso para el turista” y que “un mapa puede orientar a quien visita la provincia para llegar a determinado destino, pero un anfitrión lo hará sentir en su casa”, entre las reflexiones que subrayaron en el encuentro.

Asimismo resaltaron las actitudes claves que se deben tener en cuenta a la hora de recibir al turista como amabilidad, empatía, asistencia e información, predisposición, inspirar respeto y sobre todo el querer involucrarse en la construcción del rol de anfitriones de la ciudad.

Raquel Castañeda, oriunda de España pero que hace tiempo vive en Catamarca, es coordinadora de viajes, estudiante de la Tecnicatura en Turismo en Huillapima y participó de la charla a la que calificó de provechosa: “ha sido un buen debate, con información y las ideas muy claras. Muy lindo el ida y vuelta, primero como estudiantes y futuros anfitriones. En el debate se crece, es lo que rescato, y anotar para mejorar porque hay mucho para aprovechar. Tenemos un cantidad de herramientas que simplemente hay que cohesionarlas entre prestadores turísticos privados, lo público y yo creo que tenemos muy buen producto para esa vida delante como destino prioritario en Argentina”.

Por su parte, Florencia Luna también estudiante destacó: “fue una charla hermosa, muy enriquecedora. Me gustaron los comentarios que se hicieron al final, el debate que se armó y todo lo que hay aun por aprender. Dimos pasos gigantes si comparamos el turismo de hace 10 años atrás, hoy estamos en otro nivel. Hay que seguir trabajando”.

El ciclo “Compartiendo Saberes”, organizado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, se llevará a cabo hasta noviembre próximo y convocará a numerosos profesionales, funcionarios, historiadores, investigadores, docentes, comunicadores, empresarios, microemprendedores y prestadores turísticos que ofrecerán disertaciones, paneles, charlas y talleres relacionados al turismo, gratuitos y para todo público.