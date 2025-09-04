SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE



El próximo sábado 13 de septiembre, Tienda C presenta una nueva edición de sus clásicas ferias en la Casa de la Cultura, ofreciendo a los visitantes una tarde dedicada al arte y diseño local. El evento se llevará a cabo en el segundo patio de la antigua casona ubicada en San Martín 533, desde las 17 hasta las 21 horas, con una destacada propuesta de artistas, diseñadores y emprendedores de la provincia.

Tienda C es un espacio permanente que promueve y comercializa diseño, artesanía y gastronomía local; bajo la propuesta “Hay Feria” ofrece una experiencia cultural diferente, posicionándose como un evento para quienes desean apoyar el trabajo independiente.

El público podrán explorar una amplia y variada oferta de cerca de 32 expositores. Esta incluirá cerámicas, textiles, objetos para el hogar, accesorios, libros, piezas de arte y productos gastronómicos regionales, además de vinos y licores artesanales. Muchos de estos artículos se encuentran disponibles durante todo el año en Tienda C. Para complementar la experiencia, la feria contará con música en vivo, creando un ambiente ideal para disfrutar en familia y con amigos.