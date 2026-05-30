Hoy el Canal de Stream en su nuevo programa “La Bandurria” estará recordando a “Walter Olmos” y la Producción de UPDR invitó a la joven promesa Catamarqueña para que con su Acordeón y acompañado por Pinky en los teclados, toquen algunas de las melodías con las que Walter hizo bailar al País!

Cabe destacar que Ramiro se encuentra por esta semana en Buenos Aires haciendo Gira de Prensa de la mano de “INTEGRA” una Productora de Uruguay con la que va a recorrer los programas más populares de Radio y Stream.

Pero la cita para todos los seguidores de Walter Olmos es hoy, donde una vez más el cuarteto de Catamarca dice presente!

¡Éxitos Rami y aguante Catamarca!