La Secretaría de Gestión Turística de Catamarca, a través de la Dirección de Calidad Turística, continúa desarrollando el programa Turismo Capacita 2026 con una nueva propuesta destinada a prestadores turísticos del departamento Santa Rosa.
La actividad se realizará el próximo martes 2 de junio, de 9.30 a 11.30 hs, en la Hostería Municipal Alijilán, donde se llevará adelante una jornada presencial orientada a fortalecer herramientas de promoción y comercialización digital.
En esta oportunidad se dictará el taller “IA turística: automatización para vender en redes sociales”, una propuesta enfocada en el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al sector turístico.
Durante la jornada también se realizará un relevamiento de prestadores y se brindará asesoramiento e información vinculada al registro de prestadores turísticos.
La iniciativa busca acompañar a emprendedores y prestadores locales mediante herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios, potenciar la actividad turística y ampliar las estrategias de comunicación y venta digital.
Quienes deseen participar podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/otUT3E9zBzGVv5e17