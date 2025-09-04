A 21 años del sismo de 2004

Este jueves 4 de septiembre, en coincidencia con la celebración del 4º Aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú, se dará inicio a la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle, a 21 años del sismo de 2004.

Los actos litúrgicos centrales se iniciarán a las 8.30 con la Bajada de la Sagrada Imagen desde el Camarín hasta el Presbiterio, desde donde presidirá las celebraciones hasta el domingo 7 de septiembre.

A las 9.00 y 11.00 se celebrará la Santa Misa.

Por la tarde, a las 17.30 se realizará el traslado de la imagen de la Virgen del Valle desde la Catedral Basílica por RP N° 41 hasta San José de Piedra Blanca, donde se desarrollarán los actos por el 4º Aniversario de la Beatificación de Fr. Mamerto Esquiú.

PROGRAMA COMPLETO

Jueves 4

1º Día – LA INTERCESIÓN

Celebración del 4º Aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú.

7.00 Santa Misa.

8.30 Bajada de la Sagrada Imagen desde el Camarín hasta el Presbiterio.

9.00 Santa Misa.

11.00 Santa Misa.

17.30 Traslado de la imagen de la Virgen del Valle desde la Catedral Basílica por RP N° 41 hasta San José de Piedra Blanca, para los actos centrales por el 4º Aniversario de la Beatificación de Fr. Mamerto Esquiú.

18.00 Santa Misa en Catedral.

20.00 Santa Misa en Catedral.

Recordemos acercarnos al Sacramento de la Confesión para alcanzar la Gracia.

Viernes 5

2º Día – LA PROTECCIÓN

7.00 Santa Misa.

9.00 Santa Misa.

11.00 Santa Misa.

18.00 Santa Misa.

20.00 Santa Misa.

Sábado 6

3º Día – EL MILAGRO

7.00 Santa Misa.

9.00 Santa Misa.

11.00 Bautismos.

18.00 Santa Misa.

20.00 Santa Misa.

Recordemos acercarnos al Sacramento de la Confesión para alcanzar la Gracia.

Domingo 7

LA ACCIÓN DE GRACIAS

Conmemoración de la Protección de Nuestra Madre del Valle durante el sismo de 2004.

JUBILEO DIOCESANO

8.30 Concentración en el Paseo General Navarro sobre calle Sotomayor.

Confesiones.

9.15 Peregrinación por calle San Martin hasta la plaza 25 de Mayo.

10.00 Misa de Acción de Gracias.

11.30 Ingreso por la Puerta Santa.