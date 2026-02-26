TALLERES TEMPORARIOS PROMOVIDOS DESDE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MUSEOS

La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, anuncia el inicio de la temporada 2026 de talleres temporarios que se desarrollarán en los museos y espacios culturales bajo su órbita.

Con una propuesta diversa que abarca disciplinas artísticas y de bienestar como dibujo, tejido y yoga, los talleres se dictarán en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela, el Museo Histórico Provincial y la Casa de la Cultura, consolidando estos espacios como ámbitos vivos de formación, encuentro y creación.

Todos los talleres son arancelados y tienen cupos limitados.

Taller de Dibujo Realista “El poder del grafito”

A cargo de Agustina Moreno, “El poder del grafito” es un taller orientado al descubrimiento progresivo del dibujo realista. A lo largo de ocho encuentros se abordará el uso del lápiz como herramienta fundamental para la construcción de luces y sombras, la generación de volumen y la representación de diversas texturas, poniendo en valor el grafito como medio de expresión artística.

Destinado a adolescentes y adultos. Inicia 12 de marzo, con clases los días jueves de 10 a 12 hs. de 17 a 19 hs. en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela (San Martín 316)

Informes e inscripción: 3834-640009. Taller arancelado con cupo limitado

Taller de Dibujo Clásico

Con la guía de Juan Spolidor, este taller está destinado a adolescentes y adultos interesados en iniciarse o perfeccionarse en la práctica del dibujo. Se abordará la disciplina de manera progresiva, trabajando el análisis de la forma, la observación directa y los elementos constitutivos del dibujo. A través de diversas ejercitaciones se incorporarán técnicas compositivas que permitirán alcanzar, de forma guiada, un dominio gradual de la técnica.

Inicia el 9 de marzo y tendrá una duración de dos meses. Se dictará en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela (San Martín 316) los días lunes y miércoles de 17 a 19 hs.

Informes e inscripción: 3834-267251. Taller arancelado con cupo limitado

Taller de Yoga Infantil

Es una propuesta orientada al desarrollo integral a través del juego, el movimiento y la respiración consciente.

La facilitadora, Laura Karina Martínez, trabaja posturas (asanas) adaptadas, técnicas simples de relajación y ejercicios de atención plena. El espacio promueve el autoconocimiento, la regulación emocional, la concentración, la autoestima y el compañerismo, en un ambiente lúdico, cuidado y respetuoso.

Destinado a niños desde los 4 años hasta adolescentes de 14 años.

Inicia el 10 de marzo y se extenderá por dos meses. Será en la Casa de la Cultura (San Martín 533) los martes y viernes de 19 a 20 hs

Informes e inscripción: 3834-296168. Taller arancelado con cupo limitado.

Taller de Arte para Pequeños Artistas

Un espacio a cargo de María Paula Montoya, para crear, imaginar y descubrir el mundo a través del arte, en la Sala de Infancias de CATA.

Destinado a niños y niñas de 5 a 8 años, este taller propone un recorrido lúdico y estimulante donde el proceso creativo es más importante que el resultado final.

A través del dibujo, la pintura, el collage, el modelado y la construcción de pequeños objetos y esculturas, los chicos explorarán colores, formas y emociones mientras desarrollan su creatividad y motricidad fina.

Inicia el 7 de marzo y se dictará los sábados de 18 a 20 hs en la Sala Infancias de CATA – Sarmiento 613

Informes e inscripción: 3834 297297. Taller arancelado con cupo limitado.

Taller de Tejido Artesanal a Crochet – Amigurumis

Espacio a cargo de Juliana Martínez dedicado al aprendizaje de la técnica circular para la elaboración de amigurumis. El proceso será progresivo, iniciando con piezas pequeñas y de baja complejidad para avanzar hacia proyectos con mayor nivel de detalle y dificultad.

Destinado al público en general. Se dictará en la Casa de la Cultura (San Martín 533) los miércoles de 16 a 18 hs iniciando el 11 de marzo.

Informes e inscripción: 3834-046454. Taller arancelado con cupo limitado.

Con esta nueva temporada, la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos reafirma su compromiso con la formación artística, el acceso a la cultura y la activación permanente de los espacios patrimoniales como escenarios de aprendizaje y construcción colectiva.

Para talleristas

También se recuerda que sigue abierta la convocatoria a presentar propuestas para dictar talleres en los espacios culturales y museos de la provincia.

La convocatoria está orientada a personas interesadas en desarrollar talleres, clases o capacitaciones de carácter cultural. Los talleres seleccionados tendrán una duración inicial de hasta dos meses, con posibilidad de renovación, previa evaluación.

Las propuestas serán evaluadas por la Coordinación de Talleres de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos y, en caso de resultar seleccionada, se coordinarán oportunamente las condiciones de realización, espacios, días y horarios.

Antes de postularse, es requisito leer y aceptar el reglamento correspondiente.

Formulario de inscripción y Reglamento: https://bit.ly/convocatoria2026-talleresculturalestemporarios

Para consultas o mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo: catamarcapatrimoniocultural@gmail.com