DESTINADO A NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS



Durante marzo se desarrollarán nuevas ediciones del taller de Cocina Regional y Normas Bromatológicas, una propuesta que invita a aprender y experimentar con técnicas tradicionales de cocción a los fuegos, incorporando al mismo tiempo herramientas fundamentales para la manipulación segura de alimentos.

La propuesta incluye talleres destinados a público adulto y otros pensados en niños a partir de 10 años y adolescentes.

La capacitación estará a cargo del chef Fernando Boffo y la licenciada en Bromatología Alejandra Brizuela, y tendrá lugar en el patio de Gustos Catamarqueños, espacio ubicado en 25 de Mayo y pasaje Zambonini.

El taller propone un recorrido práctico por la cocina regional catamarqueña, donde los participantes podrán conocer distintas técnicas de cocción con fuego directo y brasas, manejo del fuego, puntos de cocción y elaboración de recetas tradicionales, sumando además contenidos vinculados a higiene, control de temperaturas y prevención de la contaminación.

Las jornadas para público adulto se realizarán el jueves 5 de marzo de 17.30 a 20.30 horas y habrá otra edición del mismo taller el sábado 14 de marzo de 9 a 12. Por su parte, también habrá encuentros especialmente pensados para niños y adolescentes desde los 10 años, programados para el jueves 19 de marzo de 17.30 a 20.30 horas y el sábado 28 de marzo de 9.30 a 12.

En el caso de las propuestas destinadas a los más jóvenes, el objetivo es acercarlos de manera dinámica al mundo de la cocina, promoviendo el aprendizaje de técnicas básicas, el reconocimiento de diferentes puntos de cocción y el trabajo ordenado en la cocina (mise en place), junto con nociones de higiene y manipulación segura de alimentos.

De esta manera, la actividad busca despertar el interés por la gastronomía regional y transmitir conocimientos que forman parte de la identidad cultural local.

La iniciativa está dirigida a estudiantes de gastronomía y carreras afines, emprendedores gastronómicos, feriantes, cocineros y público en general interesado en perfeccionar sus habilidades culinarias.

Además de la capacitación, el taller busca poner en valor la gastronomía catamarqueña como parte del patrimonio cultural y como una herramienta para el desarrollo turístico y el fortalecimiento de emprendimientos locales vinculados a la cocina tradicional.

Las clases serán prácticas, con la elaboración de diferentes preparaciones regionales y al finalizar cada jornada se entregarán certificados de participación.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse a los teléfonos 383 4545657 o 383 4601050.