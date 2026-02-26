Docente:

Los gremios educativos ATECA, SIDCA y SADOP se reunieron con autoridades provinciales, incluído el Gobernador Raúl Jalil, y como no hubo acuerdo respecto del reclamo de reivindicación salarial para los docentes, anunciaron un plan de lucha que comienza con el inicio del ciclo lectivo 2026.

Primero se llevará a cabo un paro de actividades por 48 horas para los días lunes 2 y martes 3 de marzo; y a la semana siguiente una medida de fuerza por 72 horas, abarcando a lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de marzo.

«Si no hay respuesta satisfactoria, las medidas de acción directa se incrementarán progresivamente. No se descartan movilización y otras medidas gremiales en defensa de los derechos de la docencia», expresaron a la salida de la reunión.

Según el espacio gremial, «en el marco de la reunión paritaria realizada en el día de la fecha, el Gobierno presentó como única propuesta la actualización salarial bimestral. Dicha propuesta fue rechazada por insuficiente por la Intersindical Docente, al no dar respuesta integral al Pliego Reivindicatorio Paritario Docente ni a los planteos realizados por las organizaciones gremiales».

Estatales:

Primera reunión paritaria entre el Gobierno de la provincia y los gremios estatales de UPCN, ATE y Sindicato de Vialidad Provincial.

Desde UPCN se informó que «pudimos exponer con claridad la difícil situación económica y social que atraviesan hoy los trabajadores estatales de toda la provincia. Reafirmamos firmemente la postura planteada en nuestro petitorio inicial: una suma que se incorpore al sueldo básico; la continuidad de un esquema de actualización sistemática de haberes que permita paliar los efectos de la compleja realidad económica nacional; e incrementos en adicionales como escolaridad, salario familiar y otros conceptos que impactan directamente en el bolsillo de nuestras familias».

Según el gremio, el Gobierno manifestó haber sufrido una fuerte merma en la coparticipación y en la recaudación provincial, además de la delicada situación financiera que atraviesan los municipios.

De la reunión participaron el Ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; la ministra de Trabajo, Verónica Soria y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella.

Se acordó continuar el diálogo la próxima semana (día y horario a confirmar), atendiendo a los tiempos administrativos de liquidación de haberes.

El Gobierno se comprometió a analizar distintas alternativas financieras que permitan alcanzar un acuerdo beneficioso y sostenible en el tiempo.