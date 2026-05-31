Un hombre identificado como José María Varela, de 29 años, fue hallado sin vida durante la madrugada de este sábado en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 33.

De acuerdo con la información preliminar, la investigación se orienta a determinar si el hecho estaría relacionado con la manipulación de un transformador de energía eléctrica ubicado en la zona.

Por disposición de la Justicia, una persona se encuentra demorada en averiguación del hecho mientras avanzan las pericias y las medidas investigativas destinadas a establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el deceso.

En el lugar trabajó personal policial y judicial bajo las directivas de la fiscalía interviniente.