La iniciativa amplía la propuesta cultural y educativa del espacio con dos salas que se integran al recorrido destinado a poner en valor la identidad catamarqueña y sus principales actividades productivas.

Uno de los nuevos espacios está dedicado al litio y propone una experiencia inmersiva que explica su importancia estratégica a través de una mirada innovadora y sustentable. La muestra aborda el proceso productivo y el papel fundamental de este mineral en la transición energética, destacando su aporte al almacenamiento de energía y a la reducción de emisiones contaminantes.

La segunda sala invita a los visitantes a descubrir, desde una perspectiva artística y sensorial, la riqueza del territorio catamarqueño, sus paisajes, su fauna y las distintas expresiones de la producción local.

Durante la visita, la ministra de Minería, Teresita Regalado, destacó que la propuesta vinculada al litio busca generar una experiencia visual y espacial que trascienda la mera explicación técnica de su extracción. “Es una experiencia que aborda el litio no desde su proceso de extracción, sino desde lo que permite: el almacenamiento de energía, la reducción de emisiones y la construcción de un futuro más sustentable”, señaló la funcionaria.

Con estas nuevas incorporaciones, el CATA continúa consolidándose como un espacio de innovación, cultura y divulgación, donde convergen el conocimiento, la tecnología y la identidad productiva de Catamarca.