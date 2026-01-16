Un grave incidente conmociona a Catamarca tras la denuncia de una madre que, tras la muerte de su bebé, recibió un ataúd vacío en la Maternidad Provincial.

El fiscal Jonathan Felsztyna ordenó la exhumación del féretro en la localidad de Palo Labrado, confirmando que los restos del recién nacido no se encontraban en su interior.

Actualmente, los peritos realizan estudios de ADN para determinar si un cuerpo hallado en la morgue de la Maternidad corresponde al hijo de la denunciante. La investigación también busca esclarecer si la situación se produjo por negligencia de la empresa fúnebre o por irregularidades dentro del hospital.

El hecho generó profundo malestar y expectativa en la comunidad, mientras la Justicia continúa con los pasos necesarios para determinar responsabilidades.