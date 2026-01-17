El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró una semana ideal en cuanto a acumulación de reservas y compró dólares por décima rueda consecutiva: adquirió u$s125 millones este viernes, la segunda mayor compra de divisas en lo que va del año, y sumó en las últimas dos semanas adquisiciones por u$s687 millones.

La entidad que lidera Santiago Bausili logró adquirir el segundo mayor monto del año desde la implementación del nuevo esquema de bandas cambiarias, con actualización mensual en función de la inflación oficial con dos meses de rezago. Sin embargo, las reservas brutas cayeron u$s39 millones, hasta ubicarse en u$s44.607 millones, debido a una merma en las cotizaciones de los activos que integran el stock de reservas, entre ellos, el oro (cedió 0,6%), según informó Ámbito.

«Gran parte de estas operaciones, por su tamaño, probablemente se hayan canalizado vía bloques y no por pantalla, lo que explica la fuerte participación oficial sin grandes movimientos en el FX. De hecho, el tipo de cambio mayorista acumula una caída del 2,39% en lo que va del mes», expresó Martín de la Fuente, research de Adcap Grupo Financiero.

La acumulación de reservas era una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la «Fase de Remonetización 2026», la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. Sin embargo, en esta rueda compró cerca del 70%, ya que solo se negociaron u$s269 millones en el segmento de contado.