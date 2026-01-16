En la madrugada de hoy, a las 05:45, efectivos de la Seccional Quinta se constituyeron en un domicilio ubicado en inmediaciones a la esquina de calles Gral. Lavalle y Congresal Centeno, donde procedieron a la aprehensión de un joven de 23 años de edad, quien fue sindicado por cuatro mujeres como el presunto autor de agredir físicamente a su pareja, una joven mujer de 20 años, como así también de haberles realizado disparos aparentemente con un arma de fuego.

Cabe señalar que, al momento de realizarle un palpado superficial al sujeto, los policías encontraron entre sus prendas de vestir envoltorios de plástico con una sustancia tipo herbácea, por lo que de inmediato dieron intervención a sus pares de la Dirección Drogas Peligrosas, quienes llevaron a cabo la prueba de campo correspondiente, que arrojó como resultado que se trataría de Marihuana, por lo que quedó en calidad de secuestro.

Continuando con el procedimiento, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías en feria, a cargo del Dr. Lucas Tomás Vaccaroni y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción en feria, efectivos de la Comisaría nombrada, conjuntamente con personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, de la Dirección General de Criminalística y de sumariantes de la Unidad Judicial N° 5, materializaron un allanamiento en el inmueble antes mencionado, donde incautaron una (01) pistola de aire comprimido, calibre 4.5 mm, con su respectivo cargador con 4 balines.

Finalmente, tomó conocimiento de todo lo acontecido la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.