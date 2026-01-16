La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, respondió una publicación de la presidenta interina del país caribeño, Delcy Rodríguez, y volvió a pedir que sea liberado.

En su cuenta de la red social X, María Alexandra Gómez contestó una publicación de Rodríguez, en la que la mandataria interina de Venezuela se refirió a un mensaje que brindó a la población. «Libertad para Nahuel Agustín Gallo. Su familia lo está esperando, su hijo lo está esperando» , expresó la esposa del gendarme argentino.

En tanto, previamente, la mujer recordó el arresto, que se produjo durante el gobierno de Nicolás Maduro: «403 días desde que Nahuel Agustín Gallo fue detenido ilegal y arbitrariamente en la Sede de Migración de San Antonio del Tachira en Venezuela. Su única intención fue buscarnos, pasar las fiestas y regresar juntos a la Argentina».

En tal sentido, recordó el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional sobre la liberación de presos políticos. «Después de 13 meses luchando, por fin pensamos que esta pesadilla terminaba, hace justamente una semana Jorge Rodríguez dijo que iban a excarcelar Presos Políticos y Extranjeros. Aún Nahuel no ha vuelto a casa, una semana llena de angustias, de una sensación de agotamiento físico y mental», aseveró.

«Señor Rodríguez, no se burle de nosotros, mi hijito está esperando a su Papá. Recuerde: las desapariciones forzadas son un crimen de lesa humanidad», advirtió en esta línea.