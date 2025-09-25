Excediendo las expectativas de su segunda temporada, el sábado 20 de septiembre, se dio la cuarta y última función del mes de LA FAMILIA REUNIDA, escrita y dirigida por Mauro Arch Quiroga. La sala se vio colmada de un gran número de público que participó con entusiasmo del espectáculo, una comedia desopilante que los hizo reír y emocionarse durante dos horas.

Hoy LA FAMILIA REUNIDA, en su segunda temporada, forma parte de la oferta teatral catamarqueña 2025, agregando próximas funciones el sábado 11 y domingo 12 de octubre en el Salón Calchaquí, a las 21 h. con las actuaciones estelares de Héctor Cangi, Gina Bellincanta, Luis Ferreyra, Silvia Camarasa, Dévora Orellana, Raúl Díaz, Paula Parache y Elías Ramírez.

Acompañan al elenco, detrás de escena, Kjori Toro, Camila Salcedo, Cristina Arce, Carla de Bairos Moura, Lía Diaz, Verónica Cativa, Paola Morales, Patricia Martínez, Bruno Ceballos, Ariel Sanchez, Agustín Reynoso y Mariano Arch.

Para mayor información y adquirir entradas anticipadas, contactarse al 3834 60 30 51.